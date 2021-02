Eleccions catalanes: Els col·legis electorals de Castelló estaran a la Sala Polivalent i a l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries està treballant en els preparatius per desenvolupar les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer, amb totes les garanties. És per aquest motiu que hi ha hagut un canvi d'ubicació dels col·legis electorals, que enguany es situaran a la Sala Polivalent i a l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava. Amdós espais permeten adoptar i garantir les mesures de seguretat necessàries per minimitzar el risc de contagi, doncs serà necessari habilitar circuits d'entrada i sortida als equipaments, mantenir distància entre les persones que facin cua i vetllar per una bona ventilació.

La sala polivalent acollirà en aquesta ocasió els ciutadans i ciutadanes que en eleccions anteriors votaven a la Sala Municipal, al convent de Santa Clara i a la plaça dels Homes. A l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava, hi votaran les persones que abans ho feien al Centre de Serveis d'Empuriabrava o al Centre Cívic.

Tant a la Sala Polivalent com a l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava, hi hauran habilitats circuits amb cartells informatius perquè tothom sàpiga en quina secció i mesa li toca votar. D'aquesta manera es vol agilitzar el procés de votació perquè no es generin cues ni aglomeracions. S'aconsella que els votants portin el vot preparat de casa, tot i això, en cada un dels equipaments es disposarà de cabines amb sobres i paperetes. A través de cues independents s'accedirà a cada mesa on el o la votant podrà identificar-se i dipositar el seu vot.

Una altra de les novetats d'aquestes eleccions seran els i les agents Covid, que informaran i vetllaran per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima seguretat i es comptarà, com sempre, amb la presència de la Policia Local, que en aquesta ocasió restarà de forma permanent en cada un dels col·legis durant tota la jornada electoral.

Per últim, recordar que les persones de risc es recomana que vagin a votar en la franja horària de 9 h a 12 h i, les persones que siguin positius de Covid-19, ho facin de 19h a 20h del vespre.