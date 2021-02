La solidaritat impregna Vilafant: 18 bosses de plasma amb anticossos de Covid-19

Durant el matí d'aquest diumenge s'han recollit un total de divuit bosses de plasma amb anticossos de Covid-19 a Vilafant. Donacions com aquestes són molt importants per desenvolupar tractaments per a les persones que pateixen la malaltia.





