Eleccions al Parlament de Catalunya: Gemma Geis creu que "Figueres serà la capital de la victòria de Junts a Catalunya"

Figueres ha acollit l'acte central de campanya de Junts per Catalunya a la capital empordanesa, aquest divendres a la nit. La cap de llista de JxCat a les comarques gironines, Gemma Geis, ha remarcat el proper 14 de febrer el país tria "o ser la majoria àmplia o la via àmplia. I la majoria àmplia sabem el que és i és la que ens porta a la independència". "El vot útil és el de Junts, hem de guanyar amb força", ha defensat Geis, en l'acte central de campanya a Figueres.



"Figueres serà la capital de la victòria de Junts a Catalunya. Estic convençuda, primer perquè tenim un bon equip, a l'Alt Empordà, i també perquè tenim molt clara la realitat d'aquesta i de la resta de les comarques gironines. I perquè hem d'aixecar el país. Nosaltres volem transformar el país i per fer-ho tenim talent i equip", ha destacat. Geis també s'ha referit a les declaracions de la ministra Calvo, "de les coses més deplorables que he llegit en els tres anys que porto en política. No tenen vergonya", ha dir.



"Perquè no volem un tripartit, i si sumen el faran. Si voleu unitat, suma, a Junts ho som. El vot útil és el de Junts, hem de guanyar amb força. I el lideratge internacional ens obre moltes portes, el president Puigdemont n'és un clar exponent. També hem de votar Junts per fer de la Laura Borràs la primera presidenta de la Generalitat", ha afegit.



Durant l'acte, en una intervenció telemàtica, el president Carles Puigdemont ha recordat que "en 3 anys de represió i exili, no han estat capaços de proposar unes pàgines alternatives on expliquin que a més de pegar-nos, tenen un projecte per les comarques Gironines, per a la llengua i l'economia. No el tenen. I com que nosaltres sí, no passarem pàgina". "Josep Borrell, cada vegada que vulguis donar lliçons, algú que et recordarà que el teu govern ha pegat persones innocents i pacífiques, que volien votar. Que heu destituït un govern escollit democràticament, dissolt un Parlament i empresonat líders polítics", ha denunciat. "A l'Estat espanyol i a la Unió Europea, els ensenyarem la triple majoria: majoria absoluta al Parlament en escons; superarem el 50% de vots independentistes a les urnes; i tercera majoria, i la que més els dol, Junts liderarà aquesta majoria independentista", ha avançat Puigdemont.



La candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, ha explicat que "amb Junts tindrem l'única garantia de tenir un govern independentista, que sense dreceres, però sense aturar-nos, avanci fermament cap a la independència que ens cal".



"Hem de tenir l'ambició de la independència perquè només amb la independència tindrem els recursos i la capacitat de decisió per tirar endavant les mancances estructurals que no ens volem permetre com a país", ha indicat. "Hem de fer que el català sigui una llengua de futur. No ens hem de preguntar què passarà amb el català, sinó què volem que passi; El futur del català depèn de nosaltres", ha destacat Borràs.



Ferran Roquer ha subratllat que "l'Empordà és terra de contrastos, compta amb un gran patrimoni cultural artístic, gastronòmic i natural, però també tenim l'Empordà de les persones amb risc d'exclusió social. Estem obligats, la propera legislatura, a reduir aquest risc. Quan siguis presidenta, Laura Borràs, farem un pla de xoc per l'Empordà", ha explicat Roquer, que ha recordat que "l'Empordà també necessita reduir la bretxa digital amb el 5G i la fibra òptica" i comptar "amb un servei d'ocupació eficient". Finalment, Josep Maria Bernils, ha apuntat que la comarca "viu una crisi estructural important, que la pandèmia no ha fet més que agreujar. És per això que necessitem un govern fort a Catalunya, sensible a les reivindicacions territorials i que ens projecti cap al futur".



A banda de Bernils i Roquer, la llista integra dos candidats més de l'Alt Empordà, Míriam Lanero i Montse Mindan.