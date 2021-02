L'Ajuntament de Figueres organitza cursos de formació logística per a gent aturada

L'Ajuntament de Figueres organitza cursos de formació logística per a gent aturada EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Figueres, a través de l'àrea de Promoció Econòmica i amb el suport de la Diputació de Girona, aposta per la formació en logística com un dels eixos bàsics per a la generació d'ocupació de qualitat al territori.

El sector de la logística serà un dels motors del desenvolupament econòmic de la comarca en els propers anys i per a impulsar-ne el creixement és fonamental que hi hagin professionals preparats per a poder-hi treballar.

L'oferta formativa de l'Ajuntament per aquet primer trimestre és la següent:

Curs de carretoner (12 hores)

Gestió bàsica de magatzem (35 hores)

Preparació de comandes (35 hores)

Els cursos han generat un gran interès i en aquests moments ja s'han tancat les inscripcions i s'ha creat una llista d'espera per a properes edicions. En total s'hi han inscrit 24 persones. Els cursos van destinats a persones a l'atur. Bàsicament són cursos online amb algunes sessions presencials al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, explica que " aquesta formació forma part d'una aposta per a una formació integral en l'àmbit de la logística, el transport i la distribució que contemplarà cicles formatius, formació ocupacional i formació contínua. La logística ha de ser un dels motors econòmics de la ciutat en els propers anys i per desenvolupar-se es necessita personal format"