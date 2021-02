Eleccions al Parlament de Catalunya: Olmedo mostra el seu suport als pescadors i a la fàbrica d'anxoves de l'Escala

La candidata del PP Girona, Maria Àngels Olmedo, ha manifestat que, quan aconsegueixi entrar en el Parlament després de les eleccions del 14F, lluitarà perquè "els pescadors i la fàbrica d'anxoves de l'Escala siguin escoltats per un Govern que porta gairebé un any paralitzat per les lluites de l'independentisme". Ho ha dit després d'una jornada de trobades amb pescadors i professionals de la fàbrica, subratllant la "aportació immensa" que realitzen a un "sector pesquer català que també està sofrint les dificultats de la crisi del Covid-19". Olmedo, també s'ha compromès a presentar un informe respecte a la situació en la qual es troba aquest sector en el Parlament per a poder trobar solucions.

Els pescadors de l'Escala continuen amb la seva activitat malgrat la duresa de la crisi sanitària i econòmica i "no han estat visitats per cap altre partit", ha explicat Olmedo. A més, la fàbrica d'anxoves ha hagut de fer un enorme esforç per a adaptar-se a les restriccions i mesures sanitàries derivades de la Covid-19, com ha comprovat en la seva visita a les instal·lacions durant el dia d'avui.

En aquest sentit, la presidenta del PP Girona, acompanyada de la número 2 de la candidatura, Eva Trias, ha assenyalat que "és urgent un nou Govern de la Generalitat que aposti per la reindustrialització i protegeixi el teixit empresarial". Una acció de govern que també ha de garantir la "sostenibilitat mediambiental" i la "creació d'ocupació de qualitat".

Seguidament, Olmedo ha volgut conèixer a la primera dona regidora del municipi de l'Escala, Assumpció Malé, i han pogut intercanviar opinions respecte a la política actual.

Per a finalitzar la vuitena jornada de campanya, s'ha celebrat un acte amb estudiants davant de la Universitat de Girona, amb la presidenta de Noves Generacions de Catalunya, Irene Pardo.