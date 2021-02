Eleccions al Parlament de Catalunya: Castel (Cs): "Des del Govern farem costat i potenciarem el sector pesquer gironí"

El candidat de Ciutadans (Cs) per Girona a les eleccions autonòmiques, Jean Castel, ha assegurat aquest matí en una visita a la confraria de pescadors de Roses i a la planta d'envasat del moll pesquer, que el partit liberal "farà costat i potenciarà" el sector pesquer de la província "perquè és un referent a tota Catalunya i ha demostrat que és possible crear valor afegit dels fruits del mar que abans es descartaven". "Volem governar per estar al costat del sector, preservar el seu futur i potenciar-lo a les comarques gironines", ha indicat.

Castel ha lamentat que la Generalitat, "una vegada més, no estigui a l'alçada de les circumstàncies que requereix el sector, el qual va començar divendres passat una veda sense haver rebut els fons Feder". En aquest sentit, ha indicat que la situació del sector gironí requereix que des del Govern autonòmic "s'avancin les ajudes als pescadors i armadors que estan ara a terra". Per aquesta raó, ha insistit en "la garantia" que suposaria l'arribada al Govern del partit liberal a partir del 14 de febrer "perquè no estem disposats a deixar ningú enrere".

Durant la visita a la planta d'envasat del port, el candidat liberal també ha volgut posar en valor "la innovació i la creació de valor afegit" que ha suposat la instal·lació d'empreses al moll pesquer que han sigut capaces d'oferir nous productes de consum alimentari a partir dels fruits del mar que, fins fa pocs anys, no se'ls donava valor. "Els productes obtinguts a partir del peix d'espina i altres peixos que es gairebé no tenien sortida i ara s'han convertit en sopa i fumet de peix son l'evidència que la confiança en el sector i en la innovació permeten augmentar el potencial comercial d'aquest sector clau a la província", ha manifestat Castel.