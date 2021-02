Aproven un nou tram de carril bici a la zona de la rotonda de Castelló Nou

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va aprovar en en el ple del dijous passat, dia 28 de gener, la delegació, al Consorci de les Vies Verdes, la competència per la licitació, execució i direcció de les obres necessàries del projecte d'un nou tram de carril bici, a la zona de la rotonda de Castelló Nou.

Aquest era una projecte que s'havia començat a redactar des del departament d'urbanisme i que en el procés de sol·licitud de subvencions per desenvolupar-lo, la Diputació de Girona, a través del consorci de Vies Verdes, va mostrar-hi interès. Aquest nou tram de carril bici podrà connectar la Via Verda, el Pirinexus i el bicitranscat, és per aquest motiu que el Consorci de les Vies Verdes assumirà l'obra que té un cost de 89.000€.

Amb aquest nou tram de carri bici el municipi obrirà un nou pas en una zona que ara mateix quedava desconnectada, des del pas soterrani de la rotonda de l'entrada de Castelló d'Empúries, a la carretera C-260, fins al mas de can Savalls, paral·lel al camí del càmping.