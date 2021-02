Territori estudia millorar el transport públic per carretera a l'Alt Empordà

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat a elaborar un estudi per millorar el transport públic per carretera a l'Alt Empordà. L'objectiu del document, que s'ha presentat aquest dijous de manera telemàtica, és analitzar l'oferta que hi ha actualment per adaptar-la a la demanda real i a les "necessitats" de la comarca. En concret, busca millorar la connexió dels municipis amb Figueres i altres municipis de referència de la mateixa comarca o de comarques veïnes; coordinar els serveis interurbans; la coordinació horària entre serveis regulars i de tren i permetre que els seus habitants tinguin accés a través del transport públic als CAP o centres sanitaris de referència, entre d'altres.

La comarca de l'Alt Empordà té una població de 141.339 habitants i està formada per 68 municipis, el més gran dels quals és Figueres amb 46.654 habitants. Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala són les altres tres poblacions més poblades. A més, compta amb un gruix important d'eixos viaris, com l'AP-7, l'N-260 i l'N-II, i el major nombre de desplaçaments en un dia es produeixen dins de la pròpia comarca. En concret, s'hi fan 341.816 viatges al dia, el 86% del total. Amb les comarques veïnes, especialment el Gironès i el Baix Empordà, se'n realitzen 53.696 en un dia feiner.

L'Alt Empordà compta amb un total de 27 línies de transport públic per carretera, que uneixen diferents municipis de la comarca entre si, amb la seva capital Figueres i amb Barcelona, Girona, Baix Empordà i la Regió d'Occitània (França). Rodalies de Catalunya disposa de les RG1 de rodalies Girona i Ia línia R11 de Serveis Regionals. A més també disposa de la línia d'Alta Velocitat que comunica Figueres amb Barcelona i Girona, i amb la Catalunya del Nord (Perpinyà).