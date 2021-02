Eleccions al Parlament de Catalunya: El PDeCAT vol front comú gironí per impedir més pròrrogues de la concessió de l'AP-7

Aquest dijous el cap de llista del PDeCAT a les comarques gironines, Jaume Dulsat, acompanyat de l'empresari i exdirector general de Transports, Pere Padrosa, l'exalcalde de Figueres i candidat, Jordi Masquef i la candidata Mireia Sala, s'han reunit a la sortida Figueres Nord de l'AP-7 per manifestar la seva voluntat de treballar per impedir que s'allargui la concessió de l'autopista AP-7.

L'autopista, que es va inaugurar l'any 1970, té prevista la fi de la concessió a Abertis l'1 de setembre d'aquest 2021. El tram sud de l'AP-7, entre Vila-Seca i Alacant va quedar alliberat l'1 de gener de 2020, i va posar punt final a 45 anys d'explotació empresarial de la infraestructura i transformava en gratuïts els 347 quilòmetres que uneixen les dues localitats.

Tal com ha afirmat Pere Padrosa, "la fi de la concessió que ha durat més de 40 anys és una gran notícia pel sector, que s'esdevé en un moment crucial de transformació del sector del transport per carretera i l'intermobilització en relació amb el ferrocarril".

La fi d'aquestes concessions arriba sense que s'hagi resolt quin ha de ser el futur de les vies d'alta capacitat a Espanya. Des del govern espanyol no s'ha aclarit si s'imposarà un model de pagament per ús, com podria ser una vinyeta. Aquesta és l'aposta que ha defensat la Generalitat diversos cops, ja que permetria recaptar fons per mantenir en bon estat les vies d'alta capacitat i fer noves inversions. També és un model que defensen les diferents patronals del sector, la Cambra de Contractistes d'Obres o Foment del Treball.

El candidat i exalcalde de Figueres, Jordi Masquef ha recordat que "la reducció de freqüència de trens i els mals horaris del TAV entre Figueres i Barcelona, fan que molts usuaris habituals i treballadors, es vegin obligats a utilitzar el transport privat i l'autopista perquè no tenen alternatives de transport públic per tornar".

Per la seva banda, el cap de llista del PDeCAT a les comarques gironines, Jaume Dulsat ha afegit: "Des del PDeCAT reclamem que s'acabin les concessions de manera definitiva perquè els gironins i els catalans hem pagat amb escreix el cost de la infraestructura. De cares a un futur proper cal un sistema de capacitat de manteniment de vies ràpides com l'eurovinyeta".

