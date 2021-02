El Consell Comarcal de l'Alt Empordà inicia un projecte comunitari d'alfabetització digital a Sant Pere Pescador

L'Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en marxa, aquest mes de febrer, el projecte comunitari TIC TAC d'alfabetització digital a Sant Pere Pescador, que facilita una formació de 30 hores en eines digitals a un grup de 14 persones en situació vulnerable, per afavorir el seu empoderament i autonomia i l'accés a tràmits administratius on-line. Les sessions bisetmanals són presencials i es realitzaran fins al 23 de març.

Aquest és un projecte innovador que facilita eines pràctiques per a persones que han quedat excloses del nou escenari administratiu virtual, reforçat per la crisi sanitària. El projecte està adreçat a persones majors de 16 anys, que volen adquirir i millorar habilitats per a realitzar tràmits i gestions en línia. Es presenten els tràmits de l'espai «La meva salut», eines per buscar feina i els tràmits més rellevants del SOC o les gestions que es poden fer a l'oficina comarcal d'habitatge

El projecte TIC-TAC ha estat dissenyat des de la perspectiva comunitària, el que ha facilitat crear un espai de treball que permetrà, més enllà de la formació, teixir aliances entre les persones participants, compartir necessitats semblants i abordar qüestions d'interès mutu com a veïns i veïnes del municipi. El projecte, s'ha treballat amb diferents agents de Sant Pere Pescador com l'escola, l'Ajuntament, els serveis socials i els veïns i veïnes del grup d'Habitatges dels Quatre Vents.

Els continguts de la formació han estat elaborats a partir de les necessitats expressades per les persones participants. El projecte cedeix temporalment un dispositiu a totes les persones participants perquè puguin seguir els continguts de les sessions i afavorir l'autoaprenentatge i l'autonomia. El projecte també garanteix, en cas de necessitat, l'accés a internet per poder seguir les formacions.

Aquesta formació s'emmarca en les formacions dels mòduls d'acollida de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, que estan permeses en l'actual context de restriccions per la situació de la Covid-19. Les persones participants obtindran un certificat d'aprofitament un cop finalitzada la formació.

El projecte TIC TAC forma part del Projecte l'Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible, finançat pel Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut i ha estat dissenyat i és implementat per tècnics d'acció comunitària de l'equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat.