Canvis en dos col·legis electorals, mesures de seguretat i coordinació policial a Roses per a les eleccions catalanes

Canvis en dos col·legis electorals, mesures de seguretat i coordinació policial a Roses per a les eleccions catalanes ANDREA BOLCATO

L'Ajuntament de Roses està preparant tot el dispositiu logístic i humà necessari per tal de poder desenvolupar les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer amb totes les garanties. Mesures de seguretat, assistència policial permanent i el canvi d'ubicació dels col·legis electorals de l'Ajuntament i del Casal del Pescador per altres espais de major superfície, garantiran el desenvolupament de la jornada electoral amb seguretat i el compliment de tots els protocols establerts.

Les reunions de coordinació mantingudes entre Policia Local i Mossos d'Esquadra els darrers dies han permès establir els protocols d'actuació que se seguiran al llarg de la jornada electoral del 14F. Un dispositiu conjunt entre els dos cossos assignarà agents de manera permanent en els diferents col·legis electorals, que podran oferir així el seu servei i assistència durant tota la jornada.

Paral·lelament, l'ajuntament treballa en els preparatius i l'assignació dels recursos necessaris per garantir la seguretat sanitària en tots els col·legis, tant pel que fa al subministrament d'equipament i de material sanitari i higiènic, com a la distribució i senyalització d'entrades i sortides independents a tots els recintes, manteniment de distàncies de seguretat, etc.

La necessitat d'aquestes condicions especials ha motivat que dos dels col·legis electorals habituals, concretament la sala de plens de l'Ajuntament i el local del Casal del Pescador, hagin de canviar la seva ubicació. D'aquesta manera, els electors assignats a la secció corresponent a l'Ajuntament, votaran el 14 de febrer a la Biblioteca Municipal, mentre que els que ho fan habitualment al Casal del Pescador, ho faran a la SUF, dos espais que reuneixen una superfície òptima per complir amb els requisits establerts.

El Tinent d'Alcalde de Roses, Joan Plana, transmet a la ciutadania un missatge de tranquil·litat "tothom podrà anar a votar o formar part d'una mesa electoral amb seguretat. En total, a més de Policia Local i Mossos d'Esquadra, prop de 25 persones del personal municipal treballaran durant la jornada per garantir el bon funcionament de les mesures i el correcte compliment de tots els protocols necessaris".