Salvi Güell: "En cap cas hem posat una data per tancar Progat d'Empuriabrava"

L'alcalde de Csatelló d'Empúries, Salvi Güell, ha estat entrevistat aquest dimecres per les lectores i els lectors d'emporda.info. Entre els temes tractats, ha sorgit la polèmica generada sobre Progat d'Empuriabrava i la construcció d'un nou centre protecció d'animals.

Güell ha respost així quan se li ha plantejat la qüestió: "L'Ajuntament no ha obligat a tancar Progat. És cert que la situació on es troben les instal·lacions de Progat forma part del corredor biològic del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i això vol dir que és una activitat que no es podrà legalitzar mai en aquell indret. És per això que l'Ajuntament té dues alternatives: construir una nova gossera o adherir-nos a la que construirà el Consell Comarcal. Estem treballant per buscar la millor solució, tant a curt termini com a llarg termini. En cap cas hem posat una data per tancar Progat, estem parlant d'un termini llarg i això l'Associació ho sap".

