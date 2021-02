Eleccions al Parlament de Catalunya: Grau (Cs) diu que "fa molta tristor veure com està Figueres, tancada pel 'procés'"

"Això és surrealista, fa molta tristor veure com està Figueres, tancat pel 'procés'". D'aquesta manera s'ha expressat la candidata número 2 de Ciutadans (Cs) per Barcelona, Anna Grau, durant una visita al Museu del Joguet, la zona comercial i el barri del Culubret de Figueres juntament amb el candidat número 3 per Barcelona, Nacho Martín Blanco, i els dos primers candidats per Girona a les eleccions del 14F, Jean Castel i Héctor Amelló. "Les administracions s'han de posar les piles perquè no es pot deixar caure o morir una oferta turística com la d'aquesta ciutat" perquè "la cultura no és només un valor de l'esperit sinó també un actiu econòmic i una forma de vida de molta gent i en aquesta ciutat és evident", ha indicat.

Grau també ha aprofitat per desgranar les principals propostes de cultura que el partit liberal duu en el seu programa electoral com són "dedicar un 2% dels pressupostos a la cultura o un bons pel jovent de 300 euros l'any que es puguin gastar en llibres, discs, i producció cultural". "Volem donar un tomb a la cultura, que sigui una cultura lliure i ufana, perquè volem que la cultura catalana sigui com els catalans vulguin" ha remarcat i ha afegit que vol "treure el cartell de tancat pel procés"



Per la seva banda, Martín Blanco ha titllat de "xantatge" la mesa de diàleg acordada per ERC, PSOE i Podemos perquè només "planteja l'escenari dels mantres del nacionalisme i no parla del que realment importa a tots els ciutadans de Catalunya". Pel diputat liberal, és evident que el PSOE "ha claudicat" en pactar amb ERC per "tirar endavant aquesta moció que parla d'autodeterminació, amnistia i d'un seguit d'imposicions del nacionalisme". "Les eleccions del 14F van de seguir amb el mateix, ja sigui un govern separatista de Jxcat i ERC com un govern tripartit del PSC amb ERC i Comuns" o una alternativa real com és Ciutadans.

Martín Blanco també ha recordat que Ciutadans va ser la força més votada a Figueres en les darreres eleccions autonòmiques i que "és possible tornar a tenir un resultat espectacular perquè hi ha molta gent cansada de les polítiques de confrontació que no van ordenades a la creació d'ocupació, a la creació d'economia productiva i al progrés i la prosperitat de la ciutadania de Figueres".

