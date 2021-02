Eleccions Catalunya 2021: Olmedo visita la Fundació Ramon Noguera per donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual

La candidata del PP Girona, Maria Àngels Olmedo, ha manifestat que, quan aconsegueixi entrar en el Parlament després de les eleccions del 14F, lluitarà perquè hi hagi "una escolta i acompanyament per a totes aquelles entitats socials de referència que arriben on no arriba el Govern". Ho ha dit després de mantenir una trobada amb membres de la Fundació Ramon Noguera, als quals ha traslladat el seu "orgull" per portar "més de 50 anys representant la cara més social de la província de Girona".

La Fundació Ramon Noguera té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en la seva vida laboral, social i familiar, i col·labora amb empreses que comparteixen els valors socials de la fundació, sent un exemple d'això Aliments Onyar, la seu del qual ha visitat Olmedo.

En aquest sentit, la presidenta del PP Girona, acompanyada de la número 2 de la candidatura, Eva Trias, ha pres nota de quins són les activitats de la fundació i ha assegurat compartir els seus principals valors; entre els quals destaquen el "compromís, la innovació, la cooperació, la confiança i l'emprenedoria".

Així mateix, ha lamentat que "els desafiaments més socials de Catalunya no estiguin sobre la taula en aquest moment" amb motiu d'una política catalana instal·lada permanentment en el procés. També ha promès que el seu partit sempre "escoltarà i donar solucions a aquestes entitats que són un referent per a la societat civil" i que "tindran un altaveu directe en el Parlament" quan obtingui l'escó el pròxim 14-F.