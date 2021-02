La zona est de Figueres renova la seva imatge amb una urbanització de l'espai

El barri de l'Eixample estrena un nou espai a la Via Làctia i el camí de les Caboques amb voreres més amples, un carril bici i una millora de l'accessibilitat. El projecte ha durat uns cinc mesos i ha tingut un pressupost de 362.395 euros.

Els treballs, realitzats per l'empresa Excavaciones y Pinturas, SAU- EPSA, formen part del projecte Bicitranscat, l'eix transfronterer finançat en bona part per la Unió Europea.

Les obres han consistit en la urbanització de la zona, incloent-hi la pavimentació de l'accés al camí de les Caboques (connexió amb Vilabertran); l'adequació de l'aparcament; la renovació de la xarxa de clavegueram, aigua i enllumenat; i el soterrament del traçat aeri telefònic. A més, s'ha col·locat nou mobiliari urbà i arbrat i s'ha millorat l'accés al Parc de Bombers traslladant uns metres el portal corredís.

La millora afecta l'entorn de tres equipaments municipals (l'escola Salvador Dalí, l'institut Narcís Monturiol i el Centre Cívic Molí de l'Anguilla) i el Parc de Bombers de Figueres.

Les dues entitats culturals que fan ús del Molí de l'Anguila, sense poder gaudir encara de les instal·lacions per les restriccions de la pandèmia, es mostren satisfetes amb el resultat, i coincideixen en la falta que feia. Mari Blanco, presidenta de la Casa de Andalucía i veïna del barri de l'Eixample, declara que «queda molt bé perquè la veritat que estava molt malament». El president de la Colla Castellera, David Pujol, remarca que «tota inversió en aquella zona és benvinguda», ja que «estava deixada de la mà de Déu». És per això que estan contents, «ens sentim a l'extraradi per com tenim el barri i ara ens podem sentir una mica més a prop del teixit urbà», diu Pujol.

Blanco critica, però, la falta d'aparcament: «No em sembla tan bé que amb la falta que tenim d'aparcaments, n'han tret molts». Pujol també ho assenyala, però recorda que «tenim places de pàrquing a pocs metres, al costat de la carretera de Llança».