Un projecte editorial que té la firma de nens de l'escola de Vilajuïga estrena una app

El Primer diccionari de medicina il·lustrat el van confeccionar el 2018 alumnes de vuit escoles de tot Catalunya, entre les quals hi havia la Santiago Ratés de Vilajuïga. Aquest projecte editorial, que va impulsar la professora de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona Rosa Estopà i va editar Publicacions de l'Abadia de Montserrat, acaba de sortir en format app-web, amb novetats, termes nous com coronavirus o pandèmia i també àudios i jocs.

«Per donar resposta als hàbits tecnològics dels infants, tant a l'escola com a casa, i tenint en compte que cada vegada més en els hospitals les tauletes i els ordinadors comencen a substituir les televisions, vam creure adient convertir el diccionari en paper en un suport digital», explica Rosa Estopà. I així va ser com van decidir fer una versió consultable en web, a través de diccionaridemedicina.app, que es pogués descarregar en els dispositius mòbils, tant per a Android com per a iOS.

Aquesta aplicació s'ha desenvolupat gràcies a un ajut del Col·legi Oficial de Metges de Girona i al Premi a la Responsabilitat Social Universitària del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

El diccionari conté 200 noms, que serveixen per parlar de salut, presentats per ordre alfabètic i 148 explicacions amb els dibuixos corresponents. Aquests en són només alguns: al·lèrgia, autisme, càncer, càries, ecografia, febre, hospital, infecció, malaltia rara, neurona, operació, pell atòpica, penicil·lina, radiografia, termòmetre i vacuna. Hi ha també 31 paraules que són sinònimes d'unes altres, és a dir, que són maneres de referir-se al mateix, però amb una altra paraula. Al final del llibre s'inclouen 33 verbs que tenen un significat específic en medicina, com desinfectar, curar, injectar, receptar, sagnar i un atles de 10 dibuixos sobre el cos humà en què hi ha indicats 130 termes.

En total, el diccionari inclou 363 paraules que els nenes i les nenes poden sentir i fer servir en parlar de la seva salut.