Preocupació entre mossos que han de fer trasllats de reclusos positius de Covid

Un sindicat de Mossos d'Esquadra ha fet arribar un escrit de queixa a la subdirectora general de Recursos Humans de la Direcció General de Policia, en el qual expressa que el protocol de trasllats penitenciaris de persones contagiades de Sars-Cov-2 posa en risc greu els policies que realitzen aquest tipus de custòdia. En aquest comunicat, redactat pel Sindicat Autònom de Policia-Federació de Professionals de la Seguretat Pública (Sap-Fepol), justifiquen la denúncia argumentant que els agents que fan aquesta tasca mantenen una exposició perllongada i contínua al virus.

El sindicat policial demana que totes les presons catalanes disposin d'un mòdul on poder confinar els interns contagiats de Covid-19 per així evitar fer trasllats «innecesaris» i el malbaratment de recursos. Segons informa el sindicat, tal com estableix ara el protocol de trasllats penitenciaris, «un pres o una presa infectat de Sars-Cov-2, llevat d'aquells que ja estan ingressats, és traslladat sempre, des de qualsevol presó catalana, o bé al Centre Penitenciari de Brians o bé al Centre Penitenciari del Puig de les Basses, on s'han habilitat mòduls de confinament». A part d'aquests desplaçaments, els Mossos d'Esquadra es troben amb un segon focus de risc de contagi: «En cas que, per exemple, una persona que es troba al Puig de les Basses empitjori, és traslladada a l'Hospital de Figueres, i, per tant, hem de fer un segon trasllat».

L'organització sindical ha informat que vol saber com es desinfecten els vehicles policials i sota quines mesures de prevenció es realitzen els trasllats. «Considerem que aquestes pautes d'actuació suposen un trasbals per qui pateix la malaltia, i també incrementa el risc de contagi amb les persones que obligatòriament han d'interactuar amb ella», diuen.