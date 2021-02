L'Ajuntament de Maçanet farà millores a la xarxa d'aigua i de sanejament

L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha posat a exposició pública el projecte de millora de la xarxa de sanejament i el projecte de millora de la xarxa d'aigua, que, segons fonts municipals, són dues inversions importants que s'han d'executar aquest any. El projecte de millora de la xarxa d'aigua és una intervenció amb una inversió de 97.149,84 euros, dels quals, la Generalitat n'aportarà 75.743,28 euros.

Aquest projecte pretén substituir canonades que han superat la seva vida útil a les urbanitzacions Casanova i Can Coll per evitar les fuites d'aigua recurrents, que sempre suposen una despesa per a l'Ajuntament i una molèstia per als veïns. El projecte de millora de la xarxa de sanejament requereix, per a la seva execució, una inversió de 63.460,16 euros, dels quals, la Generalitat n'aportarà 48.619,46 euros, també per la via de les ajudes del PUOSC, mentre que els 14.840,70 euros es pagaran amb recursos propis de l'Ajuntament.

La riera de l'Ardenya

Aquest projecte preveu la substitució de la canalització existent entre l'avinguda Canalejas i el punt de connexió amb la nova depuradora, prevista per l'Agència Catalana de l'Aigua, a tocar de la urbanització dels Caçadors. Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament maçanetenc preveu evitar les filtracions d'aigües de la riera de l'Ardenya a la canalització de la xarxa de sanejament i, d'aquesta manera, poder evitar les avaries i no penalitzar el correcte funcionament de la futura depuradora.