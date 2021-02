L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, és entrevistat pels lectors, aquest dimecres

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, torna a posar-se a disposició de totes les lectores i els lectors d'emporda.info per a respondre a les seves preguntes i consultes. Castelló i Empuriabrava són dos nuclis molt actius que, com passa per tot arreu, es veuen afectats de ple per les conseqüències de la pandèmia. L'Ajuntament ha aplicat diverses iniciatives per a pal·liar els efectes socials i econòmics derivats de la crisi sanitària, però més enllà d'aquesta situació preocupant, el govern local té altres projectes en marxa per aquest 2021.

L'entrevista oberta amb Salvi Güell té lloc, aquest dimecres, a partir de les 12 hores. Formuleu les vostres preguntes obrint aquest enllaç.