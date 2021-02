L'Ajuntament de Figueres multiplica per 5 els expedients per rètols sense llicència

L'Ajuntament de Figueres multiplica per 5 els expedients per rčtols sense llicčncia

L'Ajuntament de Figueres multiplica per 5 els expedients per rčtols sense llicčncia AJUNTAMENT DE FIGUERES

L'Ajuntament de Figueres ha multiplicat per 5 els expedients per rètols sense llicència a la ciutat durant el 2020 respecte el 2019. En total s'han obert 61 expedients, mentre que el 2019 se'n van obrir 13. D'aquests 61, se n'han legalitzat 22, 22 estan en tràmit i 17 encara no s'han resolt (els titulars de l'activitat no corregeixen els defectes ni legalitzen la instal·lació tot i haver estat requerits).

Es tracta de rètols a diferents establiments de la ciutat que no han demanat permís per a la seva instal·lació i que no compleixen amb el tamany i el disseny que s'estipula. L'objectiu és que els establiments que no compleixen, modifiquin la cartellera per tal de fer-la més harmònica i integrada a la ciutat.

Aquesta mesura s'engloba en la prioritat de l'equip de govern de la ciutat d'embellir la ciutat. Per exemple, s'han millorat els tòtems que hi havia repartits per tota la ciutat amb un disseny uniforme així com les lones instal·lades també a diversos punts, s'ha renovat la cartellera que hi havia als lavabos públics de la ciutat, s'està treballant per uniformar i senyalitzar tots els aparcaments que hi ha a Figueres... A banda, també s'aposta per la millora de les façanes dels edificis, amb una subvenció de 300.000 euros per a la rehabilitació de façanes.



Any 2019, 13 expedients

8 no resolts

5 legalitzats

Any 2020, 61 expedients