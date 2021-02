Eleccions catalanes: Actes de campanya a l'Alt Empordà

Tot i les restriccions de mobilitat i horàries per prevenir els contagis de la Covid-19, la campanya electoral segueix el seu ritme i els partits ja han encetat els dies de mítings i actes electorals.

Aquí trobareu els actes que s'han fet fins ara a l'Alt Empordà:



Dilluns 1 de febrer: Àngels Chacón (PDeCat) visita Figueres

La cap de llista del PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha acusat JxCat de fer la feina "bruta" a tots aquells que volen dividir l'independentisme. La candidata ha assegurat que "sap molt greu" que alguns partits els vulguin "excloure" i ha afirmat que al moviment independentista "no hi sobra ningú". L'exconsellera d'Empresa i Coneixement ha celebrat aquest dilluns un acte de campanya a Figueres i ha traslladat el seu suport a l'acte organitzat per Òmnium Cultural amb els líders independentistes presos. La candidata ha reclamat l'amnistia per "normalitzar" la situació política, així com un referèndum vinculat, el reconeixement internacional i una unitat "estratègica" dels partits independentistes.

"Sense una unitat estratègica per decidir com avançar, no assolirem mai la independència", ha assegurat la candidata del partit a les eleccions. Per aquest motiu, Chacón ha afirmat que "sap molt greu" que partits com JxCat vulguin "apartar" el PDeCAT i ha assegurat que aquest gest fa la feina "bruta" a tots aquells que fomenten el "divideix i venceràs".

La cap de llista de la formació ha recordat que "unitat no vol dir uniformitat" i ha proposat apostar per la independència amb "realisme i seriositat". Chacón ha defensat un model de país basat en la centralitat social i política, la prosperitat econòmica i la justícia social. Així mateix, ha reiterat l'aposta del partit per un pla de tests massius, ajudes directes per a les empreses, l'allargament dels ERTO fins a finals d'any i una desescalada territorial.

La candidata s'ha mostrat convençuda que el partit tindrà un grup parlamentari propi i "condicionarà" el pròxim Govern de la Generalitat. "Tornarem l'orgull a Catalunya, el prestigi a les institucions i la veu de Catalunya al món", ha conclòs.

L'acte s'ha celebrat davant la Torre Galatea de Figueres, un dels edificis del Teatre – Museu Dalí. "En el bressol del surrealisme, volem parlar del surrealisme amb connotacions pejoratives", ha manifestat el número dos de la llista de la demarcació de Girona, Jordi Masquef. El candidat ha denunciat la "surrealista situació" en què quatre formacions polítiques –entre elles el PSC i ERC - el van "apartar" de l'alcaldia i ha demanat "coherència" en els pactes postelectorals.

El cap de la llista per Girona, Jaume Dulsat, ha demanat a la resta de partits "seriositat" i deixar de banda "l'il·lusionisme màgic" per no generar més "frustració". El candidat s'ha manifestat "rotundament en contra" de les ocupacions i ha defensat un "Estat propi en forma de república" dins d'Europa.

Dulsat ha assegurat que els territoris de Catalunya estan "cansats" que es decideixin les polítiques "des d'un despatx de Barcelona" i ha afirmat que aplicar mesures uniformes a territoris tan diversos és fer-ho "veritablement malament". El candidat ha alertat de les greus conseqüències del coronavirus a les comarques gironines, amb un gran pes del sector serveis. Tot i això, ha assegurat que la pandèmia també ha generat oportunitats.

Davant aquesta situació, el cap de llista per Girona ha demanat inversions ferroviàries i viàries per crear "oportunitats" i ser un territori "competitiu". Així mateix, ha reclamat fer arribar la fibra òptica a "tots els racons" de les comarques gironines.