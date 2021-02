Castelló guardona el voluntariat que ha ajudat en la pandèmia

La Comissió d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va proposar, al ple ordinari de dijous passat, concedir el Premi Espiga i Timó, que s'atorga cada any per la Festa de la Candelera, al conjunt de voluntaris i voluntàries que ha treballat al llarg de la pandèmia del coronavirus al municipi castelloní. Al ple, tots els grups van decidir, per unanimitat, fer l'atorgament del premi Espiga i Timó d'enguany bàsicament a tot un col·lectiu determinat.

«Aquest any, volem fer un reconeixement al personal essencial que va continuar desenvolupant la seva activitat des de l'inici de la pandèmia i als voluntaris i voluntàries que han estat al servei de la ciutadania en els moments més complicats. Aquest any 2021 no el donem a ningú en concret, sinó a tot un col·lectiu», remarca l'alcalde de Castelló, Salvi Güell. L'acte públic de reconeixement es farà més endavant, «ja que, ara, per la Festa de la Candelera, no ho podrem fer, sinó quan hi hagi un desconfinament i pugui ser un acte lúdic i festiu per poder convidar molta gent i podem fer una celebració i un reconeixement com cal i quan toqui. Potser es podria celebrar-la per les festes del Carme o de Sant Llorenç, a l'estiu», argumenta l'alcalde, Salvi Güell.

Els premis Espiga i Timó s'atorguen cada any a totes aquelles persones, entitats o associacions que contribueixen en temes relacionats amb els valors socials, culturals, científics, religiosos, polítics, artístics, esportius, mediambientals, econòmics, morals o materials del municipi. L'any passat, l'Ajuntament castelloní va lliurar els premis al compositor castelloní Marc Timón i als representants del Terra de Trobadors. Ja l'any 2003, Marc Timón havia rebut l'Espiga i Timó de bronze, per ser «una jove promesa» de la vila comtal.