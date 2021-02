La Brigada del Salabret reclama més voluntaris a l'Escala per a les sortides

La darrera jornada de neteja que va organitzar l'anomenada «Brigada del Salabret», a l'Escala, el dissabte 23 de gener, va comptar amb un total de set activistes. Aquesta va ser una nova recollida de deixalles d'un col·lectiu sensibilitzat pel deteriorament mediambiental del planeta i que, periòdicament, concentra els seus col·laboradors en punts concrets del municipi. I en temps de confinament municipal com aquests, troben a faltar més col·laboradors de l'Escala per a realitzar les jornades de neteja.

En aquesta ocasió, es van centrar en l'entorn de la platja del Riuet, on van recollir, especialment, plàstics que, si no es retiren a temps i acaben al mar convertint-se en microplàstics, són molt més difícils de retirar amb l'agreujant que acaben sent engolits pels peixos.

Aquesta era la primera convocatòria després del temporal Filomena i s'esperava que aquest hauria escopit a la costa més quantitat de plàstic i altres deixalles.

Entre les deixalles recollides, cada vegada s'hi troben més mascaretes quirúrgiques. Aquesta vegada, fins i tot s'hi van trobar bossetes de plàstic amb defecacions de gos al seu interior. El líder de la brigada, Joan Olivet, lamenta que només es netegin les platges els mesos d'estiu. Per a Olivet, «el gran repte no és tant que se sumi més gent a les recollides, sinó més aviat que entre tots plegats embrutim menys».

La brigada, per la seva banda, manté les activitats cada setmana amb diverses sortides a diferents punts de les comarques gironines per netejar espais. A l'Escala, però, hi duen a terme una important activitat desenvolupada en diferents zones.