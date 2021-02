Genís Matabosch: «Ara m'agrada més pensar en Figueres com la primera pedra d'un somni realitzat»

Director de Circusland. Apassionat del món del circ, el figuerenc Genís Matabosch és el principal impulsor de Circusland, el primer museu professional dedicat al món del circ que existeix al continent, ubicat a Besalú.

Genís Matabosch (Figueres, 1977) es va convertir el gener de 2019 en el primer doctor en Història del Circ d'Europa. Des del mes de desembre passat és el director de Circusland, un projecte nascut a Figueres fa dues dècades, que després de caminar per camins infructuosos ha trobat la seva seu a Besalú.

Com va viure l'obertura del tan esperat Museu del Circ?

Havíem imaginat una arrencada diferent: més festiva que el que va permetre el confinament. Vàrem anomenar-ho «obertura» i vam guardar-nos la carta de la inauguració per temps millors. Va ser un tret de sortida limitat a autoritats i premsa: quan sortim d'aquesta, ja farem la festa que la fita mereix després de 23 anys treballant per aconseguir-ho.

Quina acollida està tenint Circusland?

Està agradant moltíssim: era un repte convertir un edifici existent de 1.500 m2 i tres plantes en un espai que d'una banda exposés els tresors d'una col·lecció única al món i d'altra banda convidés el visitant a submergir-se en una atmosfera màgica on descobrís la història del circ amb la mateixa emoció que quan gaudeix d'un dels nostres espectacles.

De quina manera interactuarà amb el poble i amb la seva gent?

A banda de ser una nova activitat en la visita d'un poble tan atractiu com Besalú, des de Circusland estem teixint sinergies amb diferents agents culturals, turístics, empresarials i socials de la població per a reforçar la marca de la destinació i per a créixer plegats.

Més de vint anys perseguint aquest somni, durant molt de temps a Figueres. Ara, mirant enrere, què creu que va fallar?

La manca de compromís, de paraula i d'altura de mires d'algunes polítiques que es van deixar emportar pel populisme d'uns quants que, incapaços d'acceptar l'èxit real del Festival del Circ, van conspirar contra el projecte del museu del circ, sovint des de l'anonimat que les xarxes socials ofereixen al covard que mai farà res per a la ciutat. El temps, les actes i l'hemeroteca revelaran els canvis de vot a darrer minut o els interessos personals. A tots els qui varen torpedinar el projecte a Figueres, avui els agraeixo haver-nos fet créixer fins al punt d'estar ara en un equipament totalment privat.

Com a figuerenc, què creu que ha perdut la ciutat i els figuerencs?

En el moment actual en què la competitivitat entre destinacions és tan forta i cobra tan valor la singularitat dels projectes, perdre's el gran equipament patrimonial sobre un espectacle que anualment atrau centenars de milers d'espectadors a tot el món no deu ser poca cosa. El temps s'encarregarà de posar els fets, persones i projectes al lloc que li corresponen. Però avui, quan Circusland ja és una realitat, m'agrada més pensar en Figueres com la primera pedra d'aquest somni realitzat i guardo un record preciós i preuat de les persones i empreses que varen donar suport a un Festival que s'ha convertit en l'esdeveniment més gran de circ d'Europa.

Després ho va provar a Girona, on fa el Festival, i finalment s'ha acabat ubicant a l'antic Monestir de Sant Pere de Besalú: creu que és el lloc ideal?

Girona mai ens va fer falses promeses, mai va oferir suport econòmic al projecte i això va fer que no malbaratéssim temps, recursos ni il·lusions per a estudiar la viabilitat que podia tenir un projecte cultural sense implicació municipal en una ciutat amb un elevat cost de metre quadrat edificat. Els diferents espais de l'antiga abadia benedictina de Sant Pere de Besalú que Circus Arts Foundation està adquirint i rehabilitant es troben al cor d'un dels pobles més bonics del nostre país i presenten una riquesa arquitectònica i possibilitats extraordinàries.

Creu que aquest equipament canviarà la visió que tots tenim del món del circ? És aquest l'objectiu?

Fins ara, a través dels nostres espectacles, la fundació ha treballat per a proposar un circ des de l'excel·lència i així trencar tòpics massa arrelats com que el circ era un gènere només per a infants, monòton o de baixa qualitat. Ara, amb Circusland, toca emprendre el camí de reivindicar el circ com a cultura.

Li queda algun somni per complir? Conserva interès per tirar algun projecte a Figueres? Com veu la ciutat a escala cultural i d'equipaments?

Avui visc amb tanta passió i intensitat cada moment que, sonarà a tòpic, però cada dia per a mi és un autèntic somni. A mitjà termini, els principals projectes de Circus Arts Foundation estan centrats en Girona i Besalú. La Figueres d'avui arrossega la manca de planificació en el tombant de segle, quan hi havia recursos i quedava il·lusió: mentre Barcelona i Girona han heretat la gestió d'alcaldes de referència inqüestionable com Maragall o Nadal; Figueres segueix víctima de la pèssima gestió de Joan Armangué i resulta quimèric capgirar desencerts imposats durant 12 anys.

Quins objectius persegueix ara mateix?

D'una banda, consolidar Circusland com l'equipament de referència del patrimoni del circ a Europa. Avui tot just és com un nen que aprèn a caminar. D'altra banda, treballar en noves edicions del Circ de Nadal i del Festival a Girona. I, en la mesura en què els tres projectes anteriors ho permetin, hi ha molts nous reptes per tirar endavant amb el meu equip que té moltes ganes de continuar proposant noves experiències de qualitat als nostres espectadors.