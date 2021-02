La pressió hospitalària baixa a Figueres, però hi ha 47 malalts ingressats

Febrer comença a l'Hospital de Figueres amb un balanç de 47 persones contagiades de Covid-19 que estan ingressades, segons informa la Fundació Salut Empordà (FSE) en l'informe de tots els dilluns. D'acord amb aquesta dada, l'1 de febrer hi ha catorze malalts hospitalitzats menys que fa una setmana. La pressió assistencial, per tant, ha disminuït.

Quant a professionals sanitaris de la FSE que estan de baixa afectats pel coronavirus, el nombre no s'ha mogut respecte dilluns de la setmana passada. Continuen sent divuit.

Pel que fa al nombre de defuncions registrades per Salut Empordà, en els últims set dies nou persones han mort com a conseqüència de les complicacions causades per aquesta malaltia.

En termes més globals, des de l'1 de juliol fins l'1 de febrer, els centres de la FSE han registrat 882 casos positius de coronavirus i s'han donat 662 altes hospitalàries. En aquest mateix període, la xifra de defuncions ascendeix a noranta.