Figueres no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública a restauració i marxants de la roba

L'Ajuntament de Figueres no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública als bars, restaurants i parades del mercat de la roba durant el primer trimestre de 2021. Una mesura que s'ha aprovat per unanimitat al ple de febrer celebrat aquest dilluns. Una mesura que pretén «donar un cop de mà perquè aquest patiment sigui una miqueta menys feixuc», explica l'alcaldessa Agnès Lladó. En aquesta sessió plenària també s'ha donat compte d'un decret d'alcaldia en el qual el consistori tampoc cobrarà la taxa d'escombraries a les instal·lacions esportives, acadèmies i centres que han vist afectada la seva activitat per les restriccions decretades per la Generalitat per frenar els contagis de la Covid-19.

La bonificació de taxes municipals a negocis afectats ja es va aplicar durant l'any passat. L'alcaldessa destaca aquesta decisió ha suposat que el consistori hagi deixat d'ingressar durant l'any 2020 «uns tres milions d'euros». Per la qual cosa defensa que « la bonificació ha sigut important» i assegura que «ho seguirem fent».



Ecoserveis

El ple aprova (abstenció de l'oposició) els plans de gestió de l'empresa mixta Ecoserveis per un import de 4,5 milions d'euros. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha afirmat que espera que siguin «els últims» i que ben aviat la ciutat pugui renovar el servei, a través d'una nova concessió. En aquest sentit ha avançat que els portaveus dels dos grups de l'oposició ja tenen hora per abordar el nou concurs que s'està preparant.

Els plans de gestió per a aquest 2021 pugen a més de 4,5 MEUR. D'aquests, 2,07 MEUR estan previstos per a la neteja viària; 1,8 per a la recollida d'escombraries; 187.165 per al servei de deixalleria municipal i 433.078 per a l'enllumenat –que es preveu municipalitzar-.



Comprar maquinària, ara "obsoleta"

D'altra banda, incorpora la previsió de lloguer de 12 vehicles, quatre dels quals camions recol·lectors de deixalles, tres camions de caixa oberta, dues escombradores, una furgoneta petita i dos vehicles tipus turisme per als encarregats. En total, es fixa un import màxim de lloguer per tot el període –de 276 dies- de 237.747,1 euros.

En aquest sentit, s'estableix que els lloguers estaran condicionats a la possibilitat que l'Ajuntament pugui subministrar la maquinària a l'empresa a través de diverses fórmules. Entre elles, la compra, el lloguer o el rentin.

A més, els plans contemplen que l'import de la mà d'obra es pugui veure modificat si s'aprova un nou conveni laboral, que s'està negociant.



Agraïment públic

Tal com va avançar el regidor de Cultura, Alfons Martínez, al ple de novembre, s'instal·larà una placa commemorativa de reconeixement a totes les persones que han ajudat en la lluita contra la pandèmia provocada per la Covid-19. La decisió va ser acordada per unanimitat a la Comissió del Nomenclàtor i en aquest ple tots els partits van donar-hi suport. La placa tindrà el text: «La ciutat de Figueres, a totes aquelles persones que han contribuït en la lluita contra la Covid-19» i se situarà a la zona enjardinada entre l'accés al servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i l'avinguda Olímpia.