Figueres es declara ciutat amiga de la lactància materna

El ple del mes de febrer de l'Ajuntament de Figueres, celebrat aquest dilluns, ha aprovat per unanimitat declarar la ciutat de Figueres com a amiga de la lactància materna, impulsada per l'Associació Dona Dóna de l'Alt Empordà.

L'entitat, que l'any passat va complir deu anys, planteja la moció per defensar el dret a la lactància materna i, per tant, reclama que es respecti a qualsevol equipament públic de la ciutat i que l'Ajuntament vetlli perquè cap dona se senti discriminada per donar el pit al seu nadó "on sigui i quan sigui".

Amb aquesta moció, l'Ajuntament es compromet a fer difusió i una campanya de sensibilització sobre la lactància materna. A més, instaran a la Generalitat de Catalunya perquè sol·liciti al govern espanyol que modifiqui el permís de maternitat i l'ampliï, com a mínim, sis mesos.