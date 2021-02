Castelló d'Empúries es planteja aturar el projecte de gossera i fer un acord amb la comarcal arran de la marxa de Progat

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries es planteja aturar el projecte de construcció d'una gossera municipal i signar un conveni amb la nova gossera comarcal arran de l'anunci de la marxa de l'associació Progat i Gos Ampuria. En un comunicat, el consistori nega –com manté la Progat- que hagi demanat a l'associació que abandoni l'espai on està ubicat el refugi però recorda la "impossibilitat" de tramitar una llicència per tal que la protectora es pugui quedar en aquest indret. Recorden que es troba en una zona perifèrica de protecció i connexió entre el Cortalet i els Estanys de Palau i que el Parc Natural dels Aiguamolls "no ho autoritza".

En aquest sentit, diuen que van buscar una altra zona, a través d'un modificació del POUM, per ubicar-hi una gossera que havia de servir, diuen, per "donar continuïtat de forma legal" a la iniciativa de Progat.

"Per l'Ajuntament, el projecte de la gossera municipal tenia sentit si la protectora, que porta 20 anys funcionant de manera satisfactòria, tenia opció de formar-ne part", asseguren. Si això no és possible, afegeixen, l'opció "perd pes i, per tant, es valorarà si cal tirar-la endavant o decantar-se per la comarcal".

Fins que no es prengui una decisió, l'Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comarcal per tal de delegar-li les competències del benestar i acollida dels animals abandonats que es trobin al municipi, de manera temporal.

Malgrat això, ha anunciat que està en contacte amb Progat i altres associacions de la comarca per tal de reunir-s'hi aquesta setmana i abordar la problemàtica.



Manifest de 24 entitats animalistes



Un total de 24 entitats animalistes han signat un manifest on demanen a l'Ajuntament del municipi que no porti els animals de Progat i Gos Ampuria a la gossera de Figueres. Al document, les associacions mostren la seva "profunda decepció i absolut rebuig" cap al consistori, a qui acusen d'haver fet tancar portes a "l'únic refugi d'animals amb cara i ulls de la comarca".

"L'Ajuntament de Castelló d'Empúries encara és a temps de reconduir aquest tema i evitar saturar encara més la gossera de Figueres", afirmen. En aquest sentit, li demanen que "sigui valent" i reprengui el projecte de construcció d'un refugi municipal i "no delegui la seva responsabilitat" derivant-los a Figueres.

Entre els signants, hi ha Anima Naturalis, l'associació Girona animalista AGA, Girogats, ANCA Figueres, BisbalGats o la Fundació FranzWeber, entre d'altres.