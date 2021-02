Un equip d'apicultors retira un gran rusc de vespa velutina a Garriguella

Feia dies que alguns veïns de Garriguella parlaven sobre la presència d'un gran niu de vespa velutina en un arbre a tocar la carretera de Llançà, la N-260. Les autoritats municipals, assabentades d'aquest fet, van gestionar la retirada del niu i, finalment, aquesta darrera setmana, s'ha pogut procedir a baixar-lo de l'arbre en què es trobava. Per fer les maniobres de retirada, s'ha comptat amb un equip d'apicultors professionals, Abellaires Empordanesos, que per arribar a l'altura de les branques on les vespes havien fet el seu niu han hagut de fer servir una grua, que els ha aportat l'Ajuntament de Garriguella.

Les mides del niu són considerables i, de moment, aquesta estructura perfecta romandrà a les instal·lacions d'Abellaires Empordanesos com a element de divulgació pedagògica. Marc Arubí, un dels apicultors que va participar en la retirada del niu, explica que aquest hàbitat de la vespa asiàtica pot despertar l'interès dels escolars que els visiten, ja que pot servir per explica una mica més sobre aquest insecte catalogat dins del grup d'espècies invasores.

En el moment en què els abellaires van intervenir, el niu estava pràcticament inactiu, amb molt poques vespes. De tota manera, els nius de paper i forma arrodonida que confeccionen aquests animalons poden arribar a albergar més de 1.500 insectes. Així, doncs, s'aconsella avisar a l'Ajuntament en cas de detectar-ne algun, i sobretot extremar les precaucions.

"Esperem que més estaments públics posin tant interès com l'Ajuntament de Garriguella a cooperar en la retirada d'aquests nius que afecten no només a apicultors. A mesura que va augmentant la seva invasió, ens afectarà a tots i totes", han escrit Abellaires Empordanesos en el seu mur de Facebook. L'alcaldessa de Garriguella, Isabel Teixidor, es felicita que finalment s'hagi pogut procedir a treure el niu de l'arbre. "Molta gent del poble també estarà contenta", ha dit.