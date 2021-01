L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat la construcció de la nova depuradora de Pau i els Olivars de Pau

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat definitivament el projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau per un valor de gairebé tres milions d'euros. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat per la localitat que es preveu que s'executi al llarg d'aquest 2021.





Les aigües residuals de Pau es gestionen actualment a través d'una. Malgrat que es realitza el manteniment i buidat de fangs i les anàlisis de l'abocament de les aigües decantades al, l'estació depuradora ha quedat antiga. Tan anteriors governs municipals com l'actual han insistit reiteradament en la, que un cop tractades, les aigües s'aboquen a la llera del Riutort dins el, un entorn de gran importància ambiental, classificat com a zona especial de protecció per les aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000 i lloc d'interès comunitari (LIC).La nova instal·lació, que requereix una inversió d'uns tres milions d'euros i és, estava prevista en la planificació hidrològica 2016-2021, aprovada pel Decret 1/2017 de 3 de gener, i classificada com a. Des del 2019 es van anar reactivant les actuacions previstes i finalment, al mes de juny del 2020, es va presentar el projecte de la depuradora de Pau. Del 27 d'octubre al 7 de desembre de l'any passat el projecte va estar enper tal de presentar-hi al·legacions, les quals han sigut contestades i algunes, segons informa l'ACA, es tindran en compte com és el soterrament de la línia elèctrica amb l'objectiu deAmb l'aprovació definitiva, es posen en marxa els tràmits de les obres per a la construcció de la depuradora i dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de Pau.