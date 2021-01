Salvem l'Empordà presenta al·legacions a una ampliació d'una granja de porcs a Vilanova de la Muga

L'entitat IAEDEN-Salvem l'Empordà i diversos veïns de Vilanova de la Muga han presentat al·legacions contra el projecte d'ampliació de la granja de porcs que hi ha al Mas Gorgot. Aquesta ampliació preveu passar dels 1.114 porcs actuals a 2.500. Segons l'entitat, la granja no té "autorització ni adequació" a la Llei d'integració ambiental i per això no es pot ampliar. A més, l'entitat denuncia que l'explotació "no disposa de totes les llicències ni ha passat el controls periòdics ambientals". Per altra banda, des de Salvem l'Empordà recorden que la granja es troba en una zona "vulnerable i afectada" per la contaminació de nitrats.

L'entitat ecologista afirma que el planejament urbanístic on hi ha la granja no permet l'ús ramader intensiu perquè una part dels terrenys són part del sòl rural de protecció agrícola. A més, no hi ha cap tipus d'integració de l'obra en l'entorn i això genera un "impacte paisatgístic negatiu i crític".

Dins de les al·legacions, Salvem l'Empordà inclou que l'ampliació de la granja afecta a una zona inundable, ja que està molt a prop del riu Muga. Això podria provocar una contaminació dels aqüífers en una zona que ja de per si s'ha declarat vulnerable per la contaminació de nitrats.