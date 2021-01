Roses aprova un Pla de Joventut participatiu amb 167 accions en quatre anys

La sessió plenària de l'Ajuntament de Roses ha aprovat per unanimitat el nou Pla Local de Joventut, integrat per un total de 167 accions que marcaran el full de ruta de les polítiques juvenils de la població durant els propers 4 anys. En la seva elaboració han participat un total de 253 persones entre joves, entitats, tècnics, professionals i regidors, en un procés que es va iniciar el setembre de 2019 i que, partint d'una exhaustiva diagnosi inicial, ha definit eixos i objectius prioritaris fins arribar al consens de les actuacions que es desenvoluparan a partir d'ara.

El Pla Local de Joventut ha comptat amb una alta participació i transversalitat al llarg de tot el seu procés d'elaboració. Han treballat en ell un total de 253 persones a través d'entrevistes, enquestes online, 6 sessions participatives, 5 reunions de la comissió jove, 2 jornades participatives i més de 400 interaccions via xarxes socials. Fruit de tot aquest treball realitzat al llarg del darrer any, s'ha arribat al propòsit primordial a assolir amb la implementació del Pla: "Nodrir una comunitat inclusiva de joves perquè tinguin força i veu i siguin presents a tots els àmbits de la vida municipal", objectiu en base al qual s'han adoptat els diferents projectes i accions o projectes que Roses portarà a terme, dividits en 5 eixos principals.

El primer d'aquests eixos d'acció gira entorn a participació i governança, on s'impulsaran projectes de pressupostos participatius, d'autogestió, la Fira de projectes +18, l'Espai Àgora, o l'organització de trobades amb la regidora de Joventut. L'eix diversitat i inclusió preveu convocar la taula de convivència juvenil, la realització d'una campanya participativa sobre diversitat, o les trobades sobre assoliment d'habitatge digne per a joves, entre d'altres. En matèria d'educació, formació i ocupació, s'impulsaran accions com l'estudi d'oportunitats i necessitats laborals del municipi, la col·laboració amb el sector privat per a la diversificació de feines de temporada i de llarga durada, la creació de cicles formatius i educació formal homologada en sintonia amb les oportunitats del territori, o la participació en formacions d'economia regenerativa i d'economia social i solidària per enriquir el teixit econòmic del municipi.

El pla d'actuacions de l'eix dedicat a cultura, esports i oci, engegarà propostes com l'anomenada "Roses respira Teatre", accions artístiques interculturals, explorarà la creació d'una cooperativa de treball de Guies Esportius i de Natura, i avançarà en la implementació del Pla d'abordatge de les Violències Sexuals que sorgeixen en l'àmbit de l'oci nocturn. Per últim, salut i medi ambient preveu projectes com la custòdia de platges, activitats de sensibilització o la realització de campanyes de salut i d'alimentació sana, entre d'altres.



Ocupació i habitatge, principals problemàtiques

La diagnosi realitzada de la situació actual en el municipi, ha posat de manifest que formació i l'ocupació són dos dels aspectes que més preocupen a la població juvenil de Roses. Amb un alt nivell d'exili juvenil produït per la manca d'ofertes de feina fora de temporada, es detecta la necessitat de diversificar l'oferta laboral i els recursos formatius per avançar en la desestacionalització, potenciant recursos propis del municipi com el patrimoni natural, històric, esportiu, etc. L'atur juvenil, situat en un 14,7% durant els mesos d'hivern, fa també palesa la necessitat d'una millor vinculació entre oferta formativa i laboral.

Pel que fa a l'habitatge es troben a faltar lloguers de tot l'any o bé l'accés a habitatge propi amb un valor accessible que permeti l'emancipació dels joves. En aquest àmbit, cal remarcar que el Pla Local d'Habitatge en què treballa actualment el consistori ja contempla el lloguer d'habitatge juvenil.



Un pla transversal i obert a les noves necessitats

El Pla Local de Joventut marca les línies a seguir en matèria de joventut durant els propers 4 anys. Tot i així, s'ha concebut com un document viu, adaptable a les necessitats reals del col·lectiu de joves del municipi que, per tant, anirà evolucionant amb el pas del temps.

La regidora de Joventut de Roses Verònica Medina destaca que "aquest document ens permetrà desplegar Polítiques de Joventut transformadores, coherents i reals amb l'objectiu de posar els/les joves al centre de la nostra societat. Per això mateix caldrà un gran treball transversal entre tots els agents "clau" que incideixen d'una manera directa o indirecta en la vida de les persones joves de Roses".