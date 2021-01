L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies lluita contra l'emergència climàtica

Des de l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, es mantenen ferms en la lluita contra l'emergència climàtica, però sense comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del municipi.

És per això que, per tal de protegir el seu entorn, han procedit a la suspensió temporal de llicències destinades a la instal—lació de parcs eòlics i fotovoltaics, donant marge així per treballar en la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i establir una regulació específica per a aquestes instal·lacions.