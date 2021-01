"La Generalitat ha faltat al seu compromís amb l'Escala per la rotonda del cementiri"

L'alcalde de l'Escala ha estat entrevistat, aquest divendres, per les lectores i els lectors d'emporda.info. Entre els diversos temes tractats, una de les preguntes estava relacionada amb la construcció de la rotonda que ha de millorar l'accés al cementiri municipal en un punt de trànsit perillós. Víctor Puga ha mostrat la seva contrarietat pel fet que el projecte, llargament reivindicat pel municipi, encara no s'ha executat.

"Estem molt decebuts i tens tota la raó -diu al seu interlocutor. Hem reclamat de forma insistent i per diferents vies, però la Generalitat ha faltat al seu compromís. Sabem fins i tot que hi ha el projecte fet, però no s´han destinat els recursos. La carretera és propietat de la Generalitat. Seguirem insistint quan hi hagi un nou govern".

Llegiu l'entrevista sencera obrint aquest enllaç.