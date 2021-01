La calefacció i aigua calenta dels equipaments esportius de Roses, per biomassa

A Roses, han finalitzat les obres de construcció de la nova xarxa de calor mitjançant biomassa, que subministra les instal·lacions esportives municipals. Des d'ara, la totalitat de l'energia tèrmica emprada a l'estadi, el pavelló i la piscina municipal, per a la producció de l'aigua calenta de les dutxes, per a la calefacció i per a l'escalfament de les piscines, prové de la biomassa. Una energia de proximitat i renovable, que promou la sostenibilitat i redueix les emissions de CO2.

El projecte permet assolir una doble millora: l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Concretament, l'actuació permetrà un estalvi anual de 174 tones de CO2 (l'equivalent a les emissions de 174 vehicles), així com un estalvi de 767.000 kwh per any de gas natural. A més, la producció de calor que fa funcionar les dues calderes de 300 kw per obtenir l'energia tèrmica, es realitza amb estella forestal provinent de boscos de proximitat gestionats de manera sostenible. Es preveu un consum anual de 267 tones d'estella, que equival a la gestió sostenible de 26,7 ha forestals.

Les obres realitzades per a la posada en marxa de la nova xarxa han consistit en la construcció d'un edifici on s'han instal·lat la sitja, sala de calderes i un espai d'accés per a les boques de descàrrega pneumàtica, i una xarxa de calor que distribueix aigua calenta als equipaments connectats: estadi municipal, pavelló i piscina municipal. Paral·lelament, s'han realitzat treballs de millora de l'eficiència energètica en els edificis que formen part de la xarxa de calor, com la substitució de 54 punts de llum per leds al Pavelló Poliesportiu i dels 20 focus de les torres d'il·luminació de l'Estadi Mas Oliva.

El projecte ha comptat amb un pressupost de 414.881,09 €, cofinançat per l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.