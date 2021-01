El brot de Lladó ja afecta tots els usuaris i les morts s'eleven a sis

El brot de coronavirus detectat l'11 de gener a la residència Bona Vista de Lladó ja ha afectat tots els 36 residents del centre, dels quals s'han produït sis morts, tres més que a principis d'aquesta setmana. Segons ha confirmat Salut, aquest dimarts es van fer noves proves PCR als dos residents fins ara negatius, que finalment s'han acabat positivitzant. Actualment hi ha dues persones que es troben en etapa de final de vida, una de les quals està hospitalitzada, juntament amb tres residents més. Respecte als treballadors, n'hi ha 15 de contagiats d'una plantilla de 24 professionals. Un d'ells ja s'ha reincorporat a la residència i s'han fet testos ELISA a quatre més per saber el seu estat immunològic abans que tornin al seu lloc de treball.



Residència Montsacopa d'Olot

D'altra banda, el brot detectat a la residència Montsacopa d'Olot ha afectat 59 dels 87 residents que tenia el centre, dels quals s'han produït catorze morts, una més. Aquesta setmana s'han fet proves als 24 residents que fins ara no han agafat la Covid-19, tots ells amb resultat negatiu i a qui ja s'ha desaïllat. Pel que fa als treballadors, s'han registrat 52 positius en total, onze dels quals ja han superat la malaltia. En total, doncs, el brot ha infectat 111 persones, onze més que a principis de setmana.

La setmana passada es va començar el procés de desaïllament entre els usuaris positius i actualment ja són disset les persones que han superat la malaltia. Durant aquesta setmana s'estan fent testos ELISA a 22 residents per determinar el seu estat immunològic, avançar en el desaïllament i poder procedir amb la vacunació.



Situació a Girona i Catalunya

Respecte a la situació epidemiològica d'ahir, el més destacat és que es va produir una forta davallada d'hospitalitzats tant a Girona com a Catalunya. En canvi, els crítics van seguir pujant tot i que l'ascens no va ser tant destacat com els darrers dies. Seguidament, els contagis van experimentar un fort augment a la Regió Sanitària de Girona i van fregar el llindar de 400. A més, es van produir dues morts i el total acumulat des del març ja és de 1.650.

Respecte als indicadors de contagi, el risc de rebrot va baixar quatre punts, fins a 495, mentre que la setmana de l'11 al 17 de gener era de 565. L'Rt va pujar una centèsima i es va situar en 0,96 (1,01 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 245 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 529.

Finalment, a Catalunya la velocitat de propagació es va mantenir a 0,955. El risc de rebrot també es va mantenir igual que el dia anterior, amb 590 punts. En paral·lel, la incidència a 14 dies va baixar i va passar de 655,02 a 648,31. D'altra banda, es van confirmar 3.598 casos confirmats per PCR o test d'antigen i deu morts.