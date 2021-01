Els lectors entrevisten l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, aquest divendres

Com en tots els municipis del nostre país, la pandèmia causada pel coronavirus té una incidència directa en el dia a dia de l'Escala. L'Ajuntament, presidit per l'alcalde Víctor Puga, ha tirat endavant diverses iniciatives encaminades a apaivagar els efectes econòmics i socials d'una problemàtica que està lluny de resoldre's. Tanmateix, el govern local continua treballant en altres fronts per a executar projectes i tenir la vila a punt per a una temporada turística tant incerta com necessària.

Víctor Puga es posa a disposició de totes les lectores i els lectors d'emporda.info per a respondre les seves preguntes, aquest divendres 29 de gener, a partir de les 11 hores.

Obriu aquest enllaç i formuleu la vostra pregunta.