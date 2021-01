Eleccions catalanes: L'Ajuntament de Figueres habilita 10 col·legis electorals de votació per al 14-F

Consulta el teu nou col·legi electoral per aquestes eleccions 14F

Consulta el teu nou col·legi electoral per aquestes eleccions 14F ANDREA BOLCATO

L'Ajuntament de Figueres ha habilitat un total de 10 punts de votació per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Són espais que segueixen el protocol fixat pel Procicat per tal de garantir les mesures necessàries per evitar contagis de la Covid-19.

Els electors rebran als seus domicilis la tarja d'informació de part de l'Oficina del Cens Electoral de l'Institut Nacional d'Estadística on s'indica el respectiu lloc i adreça on hauran de votar.

A més a més, l'Ajuntament col·locarà uns cartells informatius als antics col·legis electorals per redirigir els electors als respectius nous locals de votació.

Durant tota la jornada electoral del 14 de febrer, de les 9 del matí a les 8 del vespre, es podrà consultar telefònicament a la centraleta de l'Ajuntament de Figueres (Telèfon 972 03 22 00) o directament al Departament d'Estadística (Telèfon 972 03 22 76) sobre el lloc de votació que correspon a cada elector.



Nous llocs de votació

Els punts de votació estan repartits per tota la ciutat i la principal característica és que són espais més grans que els col·legis electorals d'altres comicis. Les 36 meses electorals del municipi s'han agrupat en 10 col·legis electorals.

A continuació s'indiquen aquesta desena de nous punts i els col·legis anteriors que s'hi agrupen.



Pavelló esportiu Rafel Mora:

Local de la parròquia de Sant Pere

Sala d'actes de la Biblioteca

Edifici de Serveis Municipals

Institut Alexandre Deulofeu

Centre Social del Culubret

Centre Social Juncària Parc Bosc

Escola Parc de les Aigües (gimnàs):

Centre Social Horta Capallera

Local Social L'Horta de l'Hospital

Local Social dels Cendrassos

Col·legi Josep Pallach (gimnàs):

Arxiu Municipal de Figueres

Centre Social l'Eixample

Asil Vilallonga

Col·legi Josep Pallach

Consell Comarcal de l'Alt Empordà:

Fundació Clerch i Nicolau

Local de Serveis Socials Municipals

Col·legi Joaquim Cusí (gimnàs):

Col·legi Joaquim Cusí

Centre Social l'Olivar Gran

Els col·legis que es mantenen com a les anteriors eleccions i, per tant, no canvien d'ubicació són: