Eleccions Catalanes: ERC Alt Empordà vol una implantació sostenible d'energies renovables

Davant l'allau de projectes per a la implantació de captadors d'energies renovables a la comarca, tant eòlics com solars, ERC creu imperatiu que "la comarca de l'Alt Empordà prengui una posició sobre el tema". La formació republicana ha reiterat diverses vegades, a través del seu grup al Consell Comarcal, "la necessitat de consensuar una estratègia comarcal que marqui el rumb de la implantació d'aquests camps de captadors".

Des d'Esquerra Republicana "s'aposta fermament per la transició energètica cap a les energies netes" però recorda que "aquesta transició no es pot fer a qualsevol preu". Una energia que els republicans aposten perquè "es generi a través de microcomunitats energètiques, fugint de les grans extensions de captadors instal·lats per empreses de l'IBEX. La comarca ha de fer un esforç per identificar les zones òptimes d'instal·lació de captadors i prioritzar, sempre, sostres de zones industrials, espais on s'unifiquen equipaments o vorals de vies ràpides com l'autopista AP7 o la NII. La planificació i la detecció d'aquestes zones proporcionaria una eina molt important per definir els nostres projectes de futur energètic que també suposi un model just". Per això des d'ERC s'aposta per les microcomunitats energètiques i la tendència a erradicar els monopolis energètics.

"En un moment on la comarca està rebent una allau de projectes de macroinstal·lacions de captadors és molt important que les administracions prioritzin un model d'energia neta que sigui, també, respectuosa amb el medi ambient. L'aposta per les renovables ha de ser rotunda però s'ha de fer de forma responsable i aquest canvi de model ha de suposar, també, un canvi que acabi amb els monopolis i empoderi la ciutadania", argumenta Anna Torrentà, candidata de la comarca a les eleccions al Parlament de Catalunya.

"En aquest sentit i fruit de la feina del grup comarcal republicà, el Consell Comarcal està treballant en una moció que està previst que s'aprovi durant el ple de febrer", assenyala el partit en un comunicat de campanya.

