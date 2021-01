El Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà passa a dir-se Consell d'Alcaldies

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat per unanimitat una moció consensuada per tots els grups perquè el Consell d'Alcaldes es passi a dir Consell d'Alcaldies. D'aquesta manera es compleix la petició que el grup d'Esquerra Republicana va fer al darrer ple de 2020.

El text, inclòs al ple celebrat telemàticament aquest 26 de gener, justifica que a la comarca hi ha 21 alcaldesses i que la nova denominació serà més inclusiva. A més, la moció insta el Consell Comarcal a revisar, tenint en compte l'ús d'un llenguatge no sexista, el Reglament Orgànic Comarcal (ROC) i també se sol·licita al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no sexista de la Llei d'organització Comarcal de Catalunya.

La sessió plenària també ha aprovat una moció presentada per la CUP-Amunt instant a la Generalitat que en comarques com l'Alt Empordà, amb un elevat nombre de micropobles, el confinament municipal passi a ser comarcal. També es demana que en els pobles petits, les activitats extraescolars es puguin realitzar tant en els centres educatius com en els equipaments municipals.

L'Alt Empordà té 29 micropobles (municipis amb menys de 500 habitants). Els habitants d'aquests municipis es veuen en un greuge comparatiu amb el habitants de pobles més grans i ciutats que tenen més serveis i establiments de tota mena: «Aquests pobles funcionen amb unes dinàmiques i hàbits que per desenvolupar la seva vida quotidiana necessàriament ho han de fer connectats i relacionant-se amb els serveis i les persones de les capitals comarcals i dels pobles que els són propers: abastiment de productes a botigues o mercats no sedentaris, activitats culturals, serveis sanitaris, bancaris, etc. No fer-ho així, té greus afectacions socioeconòmiques i del dia a dia».

Fent referència a aquest punt, el vicepresident Josep Maria Bernils, ha explicat que el consell ha reiterat aquesta petició al comitè d'emergències. També ha lamentat que no s'hagi consensuat el text, com si que ha passat amb la moció anterior. Aquest punt de l'ordre del dia s'ha aprovat amb el vot positiu de tots els grups excepte Ciutadans que s'ha abstingut.