La Biblioteca de Figueres adapta el projecte "La sala infantil a les llars d'infants"

Aquest dilluns 25 de gener la Biblioteca Fages de Climent de Figueres ha lliurat a les quatre llars d'infants municipals una sèrie de lots de llibres per a la lectura a les aules i pel préstec a les famílies d'aquests centres. Aquest any el lots, recollits per les directores de les llars, no s'intercanviaran i es podran tenir durant tot el curs. Cada llar, a partir del fons de la Biblioteca, també podrà ampliar o renovar el material que més li convingui.

El projecte es complementa amb una sèrie de sessions de contes per a nadons. Aquest curs serà la contacontes Bel Bellvehí, qui en comptes de rebre els infants i les seves famílies a la Biblioteca, anirà a cada llar on realitzarà breus sessions amb històries, ritmes i cançons per fer les delícies dels més menuts.

El projecte té com a objectius apropar la Biblioteca als infants, donar a conèixer el seu fons a les llars i als professionals de l'educació i difondre els serveis entre les famílies.