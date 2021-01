Els 27 grups de l'escola Amistat de Figueres treballen la prevenció de la violència

En el marc del Dia Escolar per la No Violència i la Pau (DENIP), que es celebra mundialment el 30 de gener, l'escola Amistat de Figueres ha dedicat el seu projecte interdisciplinari a explicar i a empoderar als alumnes per aconseguir prevenir la violència a l'escola. El centre ha treballat, durant tot aquest mes de gener, totes les àrees i àmbits educatives i a tots els cursos, de p3 a 6é, com representar la No violència.

L'escola Amistat fa 5 anys que forma part del Club dels Valents, una iniciativa de prevenció de violència que busca anul·lar a l'agressor i empoderar als alumnes perquè detectin la violència i ajudin a la víctima, «sovint ens passava que quan es produïa un conflicte avisaves o parlaves amb l'agressor i sovint a la víctima no se li feia cas, però arrel d'estar en el club dels valents, ens vam donar compte que calia girar aquesta situació, des del nostre centre estem treballant perquè sigui així i amb aquest projecte el que hem volgut és reforçar els valors del club dels valents. Volem que els infants de la nostra escola siguin valents, capaços de detectar la violència i crítics per tenir veu per denunciar-la i ajudar a la víctima», explica l'educadora i directora de l'escola, Roser Giró.

Cada comunitat ha treballat diferents conceptes sobre la prevenció de la violència, els de la comunitat de petits – p3, p4 i p5- han treballat el funcionament del club dels valents, la comunitat de mitjans -1é, 2n i 3é – han treballat les agressions físiques i finalment la comunitat de grans -4t, 5é i 6é- han treballat el ciber assetjament. Una enquesta feta pels estudiants de 5é, en el marc d'aquest projecte interdisciplinari, va deixar veure que són molts els estudiants que ja havien patit assetjament a les xarxes «som conscients que els infants cada vegada accedeixen a les tecnologies més aviat, per això cal que els ensenyem a utilitzar-les i aquest projecte pot ser una bona manera per treballar-ho», destaca Giró.

En total els 27 grups que formen l'escola han elaborat curtmetratges, coreografies, cançons,castells humans, etc en els seus projectes que es podran veure a partir de divendres 29 a la web de l'escola: https://agora.xtec.cat/ceipamistat/. D'aquesta manera, l'escola compartirà tot el que han treballat amb les famílies i la resta de la ciutadania, ja que aquest any a causa de la pandèmia no serà possible obrir les portes del centre per fer la fira de Mostres que es celebra cada any per exposar el projecte interdisciplinari.