Anna Frigola (coordinadora vacunació): «Vacunar-se és un tema de responsabilitat professional i comunitària, com més millor»

Anna Frigola Frigolé (Besalú, 1978) treballa a la Fundació Salut Empordà des de 1999. És la infermera responsable de l'Àrea de Salut Laboral i, des de fa unes setmanes, també coordina l'equip de sis persones formades per subministrar la vacuna contra la Covid-19 als treballadors que vulguin de la FSE





- Al principi deien que la vacunació es gestionaria de manera centralitzada i que hi hauria equips externs per vacunar als centres, perquè la prioritat eren residències i centres sociosanitaris. Després van decidir mobilitzar els equips de prevenció de cada centre per vacunar els professionals. És llavors quan des de la Regió Sanitària de Girona ens avisen que hem d'encarregar-nos-en i ens fan una formació.

- Quina diferència té aquesta vacuna respecte d'altres?

- En la manera de preparar-la, normalment totes les vacunes ja venen preparades. Aquesta [Pfizer] ve amb vials que s'han de reconstituir amb un sèrum per tenir les dosis, que són sis. També des que arriba hi ha set dies per administrar-la i un cop el vial està fet, són dues hores.

- Això és una complicació?

- No, s'ha de saber com fer-ho. Té particularitats, perquè aquesta vacuna està feta amb proteïnes, que tenen fragilitats.

- El 80% de treballadors han volgut vacunar-se, s'ho esperava?

- No, sempre hi ha algú que dubta, però també hi ha gent que no li agrada vacunar-se que aquest cop ho ha fet. També per un tema de responsabilitat, primer pel que fa a la professió, estar vacunat per no ser la transmissió; i segon, de responsabilitat comunitària, perquè la gent està cansada i com més gent estigui vacunada, millor. La pandèmia ha fet que molts professionals sanitaris fossin més conscients de la responsabilitat que tenen.

- S'ha detectat algun efecte secundari?

- Les típiques reaccions de qualsevol vacuna. La gran majoria és una mica de dolor en el lloc de la injecció i en uns percentatges molt més baixos, les primeres 24 hores una mica de mal de cap, malestar o febre. És un efecte advers comú en les vacunes, res extraordinari.