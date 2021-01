Torna a la Rambla de Figueres la fira comercial del febrer com a "Mercat de Revaixes"

Comerç Figueres Associació recupera, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres, la tradicional fira de rebaixes a la Rambla, anomenada fins ara Viu Figueres Carrer. L'activitat d'enguany es dirà "Mercat de Revaixes" i es durà a terme el divendres 26 de febrer.

La Rambla de Figueres tindrà el perímetre i l'aforament controlat: amb entrada i sortida diferenciades. Cal evitar les aglomeracions de persones al voltant de les carpes. L'ús de la mascareta és obligatori per a persones a partir dels 6 anys, s'ha de mantenir la distància de seguretat entre persones d'1,5 m, i es recomana l'ús preferent de targeta bancària en lloc de diners en efectiu. Comerç Figueres proveirà de gel hidroalcohòlic als visitants del Mercat.

Tal com ressalten des de l'entitat, es tracta del primer esdeveniment comercial a l'aire lliure des que va iniciar la pandèmia i, com a tal, animen a tots els comerços a formar-hi part, ja que "és una bona plataforma per donar a conèixer l'establiment i per donar sortida al producte de la temporada actual o de l'anterior", destaquen. Com en els anteriors edicions, pot participar-hi tothom que tingui un establiment (roba, sabates, alimentació, empreses, serveis, informàtica...) tant si s'és associat de Comerç Figueres, com si no. La data límit d'inscripció és el divendres 12 de febrer, tota la informació està disponible a www.comercfigueres.com