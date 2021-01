Lluís Roura (zelador FSE): «El temps rècord demostra que, si s'hi dediquen els recursos necessaris es pot avançar molt»

Lluís Roura Ferrer (la Tallada d'Empordà, 1978) és zelador al bloc quirúrgic de l'Hospital de Figueres. Treballa per la Fundació Salut Empordà (FSE) des de fa divuit anys. Va rebre la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 el 13 de gener, sent un dels primers treballadors sanitaris en rebre-la.

- Com era l'ambient a l'Hospital el dia que va començar la campanya de vacunació?

- Hi havia de tot, gent que estava molt contenta, amb moltes ganes que arribés el dia, i gent que és més reticent i li feia por, per tot el que s'ha dit dels efectes secundaris. Jo era conscient que era una cosa que s'havia de fer. El que faci falta, perquè si ve el virus i no el parem, malament. Nosaltres podem fer de barrera.

- Creu que és un dia que recordarà?

- No ben bé com el dia exacte, però sí que hi pensaré, «sort que vam ser els primers a vacunar-nos». No crec que en vint anys celebri aquesta data, però és un gran pas, s'ha fet una vacuna en un temps rècord. S'hi han dedicat molts esforços i s'hi han destinat molts recursos.

- Què en pensa d'aquest temps rècord?

- Demostra que, si s'hi dediquen els esforços i recursos necessaris es pot avançar molt.

- La vacuna és voluntària, no va dubtar a oferir-se?

- No, no. Crec que és una cosa que s'ha de fer. Si no pots ser un transmissor i penso que havíem d'aprofitar l'oportunitat de ser els primers a vacunar-nos.

- S'ha trobat bé?

- Sí, vaig tenir una mica de dolor on em van fer la punció, però res que no passi amb altres vacunes.

- Què en pensa dels negacionistes i contraris a la vacuna?

- La meva opinió personal és que s'equivoquen. Les vacunes hi són per controlar les malalties i les pandèmies que puguin produir una gran mortalitat. A part d'exposar-se ells, poden fer que malalties que estan erradicades o controlades tornin a rebrotar.

- Entén que es dubti?

- La gent dubtem de tot per naturalesa. Sí, ho entenc, però també s'ha d'entendre la gravetat de la situació que vivim. Fas un vol per aquí [l'Hospital] i et passen les ganes de contradir. Imagines que fossis tu, el teu pare o el teu avi i no ho vols.

- Amb ganes que arribi la segona dosi?

- Sí, perquè, si no, no serveix de res. Després esperar els set dies que han de passar per estar immunitzat i continuarem amb mascareta i distàncies fins que tothom es vagi vacunant.