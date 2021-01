Roses inicia les obres per solucionar la recollida de pluvials al carrer Tarragona

A Roses acaben d'iniciar al carrer Tarragona les obres consistents en la instal·lació d'un nou col·lector de pluvials al llarg del tram del carrer que discorre entre el carrer Lluís Companys i la ronda Miquel Oliva i Prat. Amb aquest projecte s'han de solucionar els problemes d'acumulació d'aigua a la calçada i voreres que es produeixen en episodis de pluja en aquesta part baixa de la població, molt planera i situada front de mar, amb una xarxa de sanejament antiga que no disposa d'un bon sistema d'evacuació.

Els treballs es van iniciar aquest dilluns 25 de gener, i es preveu que tinguin una durada de 4 setmanes, durant les quals s'instal·laran els nous embornals que substituiran els actuals de petita capacitat d'absorció, nous pous de plujanes, i canonades de transport fins a la llera del rec Fondo. Es col·locarà també un pou de retenció de productes contaminants a la intersecció amb el carrer de Madrid. A l'abocament al rec Fondo s'enrasarà la sortida del tub al talús per tal que no sobresurti i es col·locarà escullera per garantir que el flux sortint no provoqui erosions localitzades.

Amb la realització d'aquestes millores, s'aconseguirà recollir al màxim les aigües de pluja que baixen pel carrer Tarragona i pel carrer Lluís Companys, que seran derivades de forma soterrada fins al rec Fondo, en el tram paral·lel als fossars de la Ciutadella. Els treballs compten amb un pressupost de 67.000 €.