Una quinzena de polítics de l'Alt Empordà candidats a les eleccions catalanes

A l'espera de la resolució definitiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 8 de febrer, tot indica que el diumenge 14 de febrer se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ja va publicar les candidatures presentades davant les juntes electorals provincials i aquest dijous a mitjanit començarà una atípica campanya electoral.

Les llistes fetes públiques el passat 19 de gener al DOGC revelen que una quinzena de polítics de l'Alt Empordà opten a formar part del proper Parlament. Tenint en compte els resultats de les últimes eleccions (2017), dos tenen possibilitats: Ferran Roquer (JxCat) i Héctor Amelló (Cs), tots dos han estat diputats fins ara, però no s'han de descartar d'altres candidats ben situats a la resta de llistes.

Ferran Roquer, alcalde de Borrassà, és diputat al Parlament de Catalunya i repeteix com a candidat número 6 a la llista de Junts per Catalunya (JxCat). Héctor Amelló, també diputat actualment, és regidor a l'Ajuntament de Figueres i es presenta com a número 2 a la llista de Ciutadans (Cs).

L'altempordanesa i també diputada al Parlament, Natàlia Sànchez, repeteix com a candidata de la CUP amb menys possibilitats que als anteriors comicis, com a número quatre.

L'escalenc Rafael Bruguera, que ja va anunciar la seva retirada en aquest proper mandat, es presenta com a número 15 amb el PSC gironí.

També des de l'Escala, Albert Pons, regidor d'En Comú a l'Ajuntament de l'Escala, és a les llistes electorals, com a número 12 d'En Comú Podem (ECP).

L'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, és la candidata número 7 a les llistes d'ERC. Anirà acompanyada de la regidora de Castelló d'Empúries, Ester Piris, com a número 16. L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps i el portaveu d'ERC de Llançà, Guillem Cusí, són suplents a la llista republicana per Girona.

El Partit Popular (PP) per Girona compta amb quatre altempordanesos en la seva llista. La primera candidata és l'exregidora de l'Ajuntament de Figueres, Maria Àngels Olmedo. Com a número dos l'acompanyarà Eva Trias, gerent del càmping Illa Mateua de l'Escala. En quarta posició està Daniel Ruiz, president de la Junta Local del PP a Figueres i en novena posició Maria Peña Albacete, candidata a l'alcaldia de Vilafant a les eleccions municipals de 2019.

Els figuerencs Jordi Masquef i Alba Albert també es presenten a les llistes. Els dos companys de partit al consistori figuerenc competiran en les eleccions catalanes, tots dos en segona posició. L'exalcalde de Figueres es presenta amb el PDeCat i Alba Albert amb el Partit Nacionalista Català (PNC).