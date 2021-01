Projecten l'ampliació d'una granja de porcs a Cabanelles amb capacitat per a uns 1.400 exemplars més

Una granja de porcs de Cabanelles ha endegat els tràmits ampliar les actuals instal·lacions amb uns 1.600 animals (entre porcs d'engreix i garrins) per acollir-ne gairebé el doble: uns 1.400 més, segons els ecologistes. Un grup de veïns d'Espinavessa, un veïnat del municipi, s'han unit i han creat la plataforma 'No més porcs a Espinavessa'. Per mostrar el seu rebuig, han presentat al·legacions al projecte, amb el suport de l'entitat IAEDEN. Argumenten que al municipi ja hi ha quatre explotacions d'aquest tipus amb més de 12.000 exemplars i que l'ampliació prevista incompleix diverses normatives. Des de l'Ajuntament, en canvi, remarquen que la normativa urbanística permet l'ampliació i que compta amb informes favorables.

El projecte d'ampliació d'una de les quatre granges de Cabanelles ha posat en alerta diversos veïns del municipi, que han creat una plataforma en contra i hi han presentat al·legacions.

Segons l'alcalde, Martí Espigulé, es tracta de l'explotació ramadera que es troba més allunyada del nucli urbà i que té capacitat per ampliar-se. De fet, diu que la normativa urbanística del municipi ho permet –la única sobre la qual té competència el consistori- i que compta amb informes favorables d'Agricultura i de l'ACA.



Els ecologistes, en contra

Des de la IAEDEN, en canvi, consideren que la proposta no s'ajusta a la normativa. En concret, diuen que no s'aporta informe del Departament d'Agricultura i que se situa a menys metres de la riera del que està permès. Asseguren, a més, que les actuals instal·lacions, que tenen capacitat per a uns 1.600 animals, ja tenen un "excés d'edificació".

A més, remarquen que s'incompleix el nou decret de dejeccions ramaderes, que fixa que les noves explotacions i ampliacions no es poden aplicar en zones vulnerables. En aquest cas, afirmen, el promotor no inclou prou hectàrees en zona no vulnerable.

El projecte d'ampliació preveu, segons els ecologistes, que es pugui pràcticament doblar la capacitat actual de les instal·lacions amb uns 1.400 exemplars més (959 porcs d'engreix i 450 garrins). Amb l'ampliació, les instal·lacions comptarien amb uns 3.000 animals.

A més, es preveu la construcció de dues naus per allotjar el bestiar. Una de 1.114 metres quadrats per als porcs d'engreix i una altra per als garrins. Des de l'Ajuntament remarquen que, un cop feta l'ampliació, la gran granja tindrà una superfície construïda de 2.500 metres quadrats.