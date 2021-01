El Sendero de Lugh promou una nova campanya solidària de recollida de mòbils

Hi ha tres punts de recollida dels aparells

Hi ha tres punts de recollida dels aparells EL SENDERO DE LUGH

El Sendero de Lugh ha tornat a activar una segona campanya de recollida de mòbils amb l'objectiu de reutilitzar terminals, reciclar elements útils i recaptar fons per programes de desenvolupament sostenible, educació i conservació a la conca del Congo i el Senegal impulsats per l'Institut Jane Goodall. Els punts de recollida són L'Animalera, a l'avinguda Montserrat, 18 de Roses; Gaia, al carrer Nou de Figueres i, per primer cop, s'hi suma Bàscara, amb un punt de recollida a la plaça del Pessebre, 2.

La campanya, que s'allarga fins al 15 d'abril, només està centrada a recollir mòbils, no tauletes ni telèfons sense fils, que funcionin o no, amb bateria però sense carregador ni targeta SIM i eliminant totes les dades personals. En l'anterior crida es van arribar a recollir vuitanta mòbils.