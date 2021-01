L'oposició de Castelló demana una comissió per millorar la seguretat del municipi

Tots els portaveus de l'oposició –SOM Empuriabrava i Castelló, PSC, Ciutadans, Junts per Castelló i Empuriabrava i UDEM–, a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, han coincidit a fer una proposta al govern municipal tot proposant la creació «immediata» d'una comissió de vigilància i seguiment. Aquests grups han detectat «manca de lideratge al capdavant de la policia municipal i una manca d'una adequada presència del cos de Mossos d'Esquadra al municipi».

Aquesta comissió està pensada i elaborada per al poble, segons assenyalen els portaveus dels grups, els quals esperen i desitgen que l'alcalde, Salvi Güell, i el Govern Municipal, conformat pels Grups Municipals d'ERC i la CUP, es llegeixin detingudament la proposta. «Esperem una reacció positiva de l'alcalde i del Govern. Estem oberts a arribar a acords transaccionals per millorar l'efectivitat de la proposta. Hi ha marge de temps suficient per fer-ho», manifesten.

Els grups són conscients que «la seguretat és molt més que totes les xifres que a final d'any es comparen amb les de l'any anterior per determinar si pugen o baixen els delictes, les ocupacions, el vandalisme i/o les infraccions de trànsit. I que ens permeten -afegeixen- treballar el model de seguretat que necessita el nostre municipi». Per això, proposen la contractació d'un cap de policia amb formació i rang adequats al càrrec a desenvolupar abans del segon trimestre de 2021, amb plenes facultats per organitzar i conformar la «plantilla» de la policia, apostant per un perfil de comandament que defensi un tipus de Policia Local que assumeixi sense complexos la seva funció de ser la policia dels castellonins, col·locant el ciutadà i els seus drets en l'eix vertebrador de tota la seva acció, sense renunciar a res.

La proposta insta exigir, immediatament, a la Conselleria d'Interior de la Generalitat, la presència dels Mossos d'Esquadra de forma perenne. «Castelló d'Empúries ha de comptar amb la presència fixa d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra, equiparant la dotació destinada a municipis amb les mateixes dimensions, característiques i necessitats», remarquen els grups de l'oposició castellonins.